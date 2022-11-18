Контейнерные перевозки грузов по Транскаспийскому транспортному маршруту значительно возросли

В январе-октябре 2022 года контейнерные перевозки грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту выросли на 45 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Об этом, как сообщили в пятницу Trend в дочерней компании ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - ООО ADY Container, сказал в ходе проходящей в Турции 17-й международной выставки транспорта и логистики - Logitrans-2022 директор ООО ADY Container Натиг Джафаров, передает Day.Az.

По его словам, на фоне текущих геополитических изменений Азербайджан стал одним из основных участников процесса обеспечения устойчивой перевозки грузов по данному маршруту, повысив свою роль в укреплении транспортного сообщения между Китаем и Европой и наоборот.

В ходе выставки были обсуждены возможности расширения этого маршрута, важность фидерного сообщения через Каспийское море на участке Китай-Европа-Китай.