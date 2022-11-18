Подписаны соглашения по строительству водохранилища Забухчай

18 ноября в ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" были подписаны соглашения с турецкой компанией "Cengiz İnşaat Sənaye və Ticarət" и азербайджанским ООО "North West Construction" по проектированию и строительству водохранилища Забухчай и магистрального трубопровода.

Как сообщили в пятницу Day.Az в ОАО, в церемонии подписания приняли участие председатель ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" Заур Микаилов, заместитель председателя Рафиг Асланов и другие представители ОАО.

Заур Микаилов сказал, что этот проект имеет историческое значение. В результате его реализации 12 100 гектаров посевных площадей на территории Губадлинского и Зангиланского районов будут обеспечены водой. Здесь будут созданы современные ирригационные системы и установлена система дистанционного управления (SCADA) для их эксплуатации.

Глава турецкой компании Ченгиз Асим в свою очередь отметил имеющийся опыт сотрудничества с ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана". Он подчеркнул, что будут приложены все усилия для сдачи проекта в эксплуатацию в срок и с высоким качеством.