https://news.day.az/economy/1512510.html Начались поставки российского газа в Азербайджан по новому договору
Начались поставки российского газа в Азербайджан по новому договору
15 ноября начались поставки российского газа в Азербайджан по новому договору купли-продажи газа, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на ПАО "Газпром".
"Документ подписан между ООО "Газпром экспорт" и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR). Поставки будут осуществляться по март 2023 года. Объем поставок - до 1 млрд куб. м газа", - говорится в сообщении.
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