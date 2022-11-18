15 ноября начались поставки российского газа в Азербайджан по новому договору купли-продажи газа, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на ПАО "Газпром".

"Документ подписан между ООО "Газпром экспорт" и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR). Поставки будут осуществляться по март 2023 года. Объем поставок - до 1 млрд куб. м газа", - говорится в сообщении.