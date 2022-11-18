https://news.day.az/economy/1512540.html Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования местного производства - Микаил Джаббаров - ФОТО
Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования местного производства - Микаил Джаббаров - ФОТО
Фонд развития предпринимательства Азербайджана, одной из главных целей которого является стимулирование местного производства и бизнеса, предоставил льготный кредит ООО "Azər Corab".
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Twitter.
"В рамках мер поддержки местного производства Фонд развития предпринимательства предоставил ООО "Azər Corab" льготный кредит в размере 500 тысяч манатов на создание носочной фабрики. В результате реализации проекта предусмотрено создание 40 новых рабочих мест", - говорится в публикации.
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