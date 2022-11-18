Азербайджан может стать зеленым чемпионом в производстве возобновляемой энергии

В сентябре 2021 года я стала главой представительства ЕБРР в Азербайджане. Для меня это огромная честь. ЕБРР в Азербайджане ведёт много проектов, но особое удовольствие мне доставляют "зелёные проекты". Сегодня Азербайджан реально имеет шанс стать зелёным чемпионом в производстве возобновляемой энергии, строительстве зелёных энергоэффективных городов и важным звеном в транспорте.

Как передает Day.Az, об этом говорится в интервью главы представительства Европейского банка реконструкции и развития Камолы Махмудовой в интервью изданию "Газета. Uz" в рамках проекта "Узбекистанцы за рубежом".

"В Гяндже мы реализовываем два таких проекта. Первый - по переработке мусора и сокращению риска заражения болезнями, второй - по оснащению всего города LED-освещением. Переработка мусора играет большую роль в охране природы и снижении затрат на здравоохранение. Научно доказано, что на каждый фунт, который тратится на зарплату сортировщикам мусора, создается ценность для общества в 12 фунтов. В Гяндже мы также помогаем оптимизировать городское освещение, то есть света в городе будет в пять раз больше, а расходы уменьшатся на 76 процентов", - рассказывает Камола Махмудова.

В интервью она рассказывает о своем становлении, интересных моментах биографии и любви к родной стране. "Она не живёт в Узбекистане уже 25 лет, но это не мешает ей помогать детям с онкологическими заболеваниями и сажать деревья в Бухаре", - отмечается в публикации.