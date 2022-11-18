В рамках Форума инвестиций и молодых предпринимателей Азербайджана прошли панельные дискуссии

Во второй день Форума инвестиций и молодых предпринимателей Азербайджана в Баку организованы панельные дискуссии на темы "Основные игроки будущего: Глобальные предприниматели" и "Путь к Unikorn: Ожидания инвесторов".

Как сообщили в пятницу Day.Az в Агентстве Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса, на заседаниях с участием официальных лиц, бизнесменов, инвесторов, представителей стартапов и молодежных организаций из стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) были представлены доклады на такие темы, как растущая роль предпринимательства в мире, новые тенденции в этой области, инновационное развитие, финансирование стартапов, ожидания инвесторов от стартапов, были проведены обсуждения.

Также в рамках форума были продолжены презентации стартапов, состоялись двусторонние встречи между бизнесменами, инвесторами и представителями стартапов.

Отметим, что форум, прошедший 17-18 ноября, был организован при поддержке министерств экономики, молодежи и спорта Азербайджанской Республики, Молодежного форума исламского сотрудничества (ICYF) и Агентства по развитию малого и среднего бизнеса.