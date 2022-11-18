Совместные проекты Азербайджана и Грузии способствуют реализации стратегических целей

Двусторонние торговые отношения между Азербайджаном и Грузией остаются одним из главных направлений экономической повестки дня.

Как передает Day.Az, об этом сказал в пятницу министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в ходе мероприятия, посвященного празднованию тридцатилетия дипломатических отношений между Азербайджаном и Грузией.

"Взаимный товарооборот между Азербайджаном и Грузией за первые 9 месяцев текущего года составил 580 миллионов долларов", - сказал он.

По словам министра, сегодня две страны сотрудничают в торгово-экономической, инвестиционной, топливно-энергетической, сельскохозяйственной, транспортной, таможенной, гуманитарной, туристической и других сферах.

"Стоит отметить важную роль Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между нашими странами, которая служит платформой для дальнейшего расширения двусторонних связей. Трубопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и другие важные проекты, реализуемые нашими совместными усилиями, играют решающую роль в энергетической безопасности не только наших стран, но и региона и Европы в целом и способствуют реализации наших стратегических целей", - сказал он.