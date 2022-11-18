Между Азербайджаном и Грузией существует успешное инвестиционное сотрудничество.

Как передает Day.Az, об этом сказал в пятницу министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в ходе мероприятия, посвященного празднованию тридцатилетия дипломатических отношений между Азербайджаном и Грузией.

"Азербайджан является крупной страной-инвестором в Грузию с инвестициями в 3,4 миллиарда долларов. За прошедший период Грузией в Азербайджан было инвестировано 260 миллионов долларов", - сказал он.

По словам министра, в настоящее время в Грузии зарегистрировано около 3 200 азербайджанских компаний и более 700 грузинских компаний работают в различных сферах Азербайджана.

"Успешная деятельность SOCAR в Грузии еще больше укрепляет наше экономическое партнерство", - добавил Набиев.

Он подчеркнул, что существуют большие возможности для расширения экономической повестки дня, и Азербайджан готов продолжать совместные усилия в этом направлении.