Должна быть разработана концепция экспорта азербайджанского меда - председатель ассоциации
Должна быть разработана концепция по экспорту азербайджанского меда.
Как передает Day.Az, об этом сказал в пятницу Trend председатель правления Общественного объединения "Ассоциация пчеловодов Азербайджана" Бадраддин Хасратов.
По его словам, в настоящее время объем экспорта меда находится на очень низком уровне.
"Это связано с рядом причин. Необходимо исследование рынков, продвижение азербайджанского меда. Кроме того, мед не экспортируется в европейские страны, так как европейский рынок не принимает продукты животного происхождения из Азербайджана. Однако Агентство пищевой безопасности Азербайджана уже начало переговоры по этому вопросу. Европейский рынок - стабильный и дорогой рынок", - сказал Хасратов.
Он отметил, что азербайджанский мед - это продукт премиум-класса.
"К примеру, в арабских странах мед такого же качества, как азербайджанский, стоит более 100 долларов, однако мы экспортируем мед лишь в небольшое количество стран", - сказал Хасратов.
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