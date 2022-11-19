Создание транспортной системы Карабаха и Восточного Зангезура набирает обороты

В рамках I Государственной программы "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджана правительством страны ведется работа по строительству стратегически важной комплексной транспортной инфраструктуры, направленная на поддержку развития и реинтеграции этих территорий.

Так, в период 2022-2023 годов Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана продолжит строительство автомагистрали Талыш-Тапгарагоюнлу-санаторий Гашалты, автодорог Барда-Агдам, Губадлы-Эйвазлы, Губадлы-Махмудлу-Яздюзю-граница с Арменией, Гадрут-Туг-Азыхская пещера, Худаферин-Губадлы-Лачин, связку автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд с Ираном и проектирование и строительство мостов через реку Араз, внутренних дорог Кяльбаджарского и Лачинского районов. В период 2022-2026 годов ожидается проектирование и строительство внутренних дорог города Агдам, создание в Карабахе объектов, обеспечивающих техническое обслуживание автотранспортных средств.

В свою очередь, министерство цифрового развития и транспорта определит места для строительства автовокзалов и стоянок для такси, организует регулярные международные, междугородние (межрайонные) и внутригородские (внутрирайонные) пассажирские перевозки автомобильным транспортом. Кроме того, ЗАО "Азербайджанские авиалинии" в рамках этой программы до 2024 года построит и введет в эксплуатацию международный аэропорт в Лачинском районе. ЗАО "Азербайджанские железные дороги" до конца 2023 года построит железнодорожные линии Барда-Агдам и Горадиз-Агбенд, а до конца 2026 года организует ремонт и реконструкцию железнодорожной инфраструктуры, а также строительство новых железнодорожных линий и станций.

Как сказал Trend эксперт-экономист Эмин Гарибли, Карабах и Восточный Зангезур являются одними из районов, обладающих большим транспортным и транзитным потенциалом, передает Day.Az.

"Хочу отметить, что через освобожденные территории будут проходить международные транспортные коридоры, которые соединят Азию с Европой. Уже на сегодняшний день мы видим большой интерес к Зангезурскому коридору. Соединение Востока с Западом через территорию нашей страны снизит транспортные издержки и сделает этот маршрут более коротким. Строительство инфраструктуры, имеющей международное значение, также ускорит процесс интеграции Азербайджана в мировую экономику, обеспечит большую занятость в этом районе. Строительство таких жизненно важных объектов, как аэропорты, автомобильные и железные дороги, создает дополнительную благоприятную среду для инвестиций. Для всей мировой экономики, в том числе и для Азербайджана, очень важно, чтобы Зангезурский коридор заработал. Считаю, что его скорейшему запуску поспособствуют возвращение бывших беженцев в свои дома, а также реализация других проектов, имеющих критически важное значение для будущего населения этого региона", - добавил он.

Гарибли также отметил, что Карабахский регион обладает богатыми природными ресурсами, и, с этой точки зрения, на освобожденных территориях ведутся работы по строительству гидроэлектростанций и других объектов инфраструктуры.

"Все реализуемые сегодня в Карабахе проекты в рамках "Большого возвращения" дают основание говорить о будущей высокой занятости в данном регионе", - добавил он.

Следует отметить, что в первом полугодии 2022 года доходы Азербайджана за счет транспортных услуг составили 1,3 миллиарда долларов, из них 1,2 миллиарда пришлись на долю грузоперевозок.

Широкомасштабные проекты по строительству транспортной инфраструктуры, которые Азербайджан реализует на освобожденных от армянской оккупации территориях, превратили страну в международный транспортно-логистический центр и обуславливают новые возможности для увеличения товарооборота и экономической активности. Развитие транспортных сетей приведет к огромному экономическому росту не только для Азербайджана, но и для соседних стран. Стоит также отметить, что создаваемая Азербайджаном транспортная сеть тесно связана и дополняет другие маршруты и коридоры, которые оказывают значительное влияние на развитие международной торговли и создание новой цепочки поставок. В этом контексте следует отметить роль Зангезурского коридора, с запуском которого время перевалки грузов из Китая в Европу сократится до двух недель, откроются новые для Азербайджана рынки, в том числе транзит в направлении Африки. Также ожидается снижение стоимости перевозки грузов.

Азербайджан продолжает инвестировать в транспортную инфраструктуру, в частности в автомобильные и железные дороги в Карабахе, и восстанавливает историческую связь региона, соединяя северные транспортные сети с южными и восточными сетями.