Назван объем поставок газа по TAP с момента запуска

С начала коммерческой эксплуатации Трансадриатического газопровода (TAP) безопасно транспортировано более 18 миллиардов кубометров природного газа в Грецию, Болгарию и Италию, сообщает Day.Az в субботу со ссылкой на консорциум TAP AG.

"Мощность TAP может быть удвоена поэтапно, чтобы внести дополнительный вклад в энергетическую безопасность Европы", - заявили в консорциуме.

Отметим, что по TAP, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.