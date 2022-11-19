Посол Азербайджана в Казахстане назвал объем взаимных инвестиций стран

На сегодня объем инвестиций Азербайджана в Казахстан достиг 204 миллионов долларов, размер казахстанских инвестиций в Азербайджан равен 100 миллионам долларов.

Об этом сказал чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов, передает Day.Az в субботу со ссылкой на Международное информационное агентство "Казинформ".

Посол отметил, что в развитии торгово-экономических отношений немаловажную роль играет налаживание прямых контактов между деловыми кругами и бизнесменами двух стран.

"Между нашими странами налажено конструктивное сотрудничество по широкому спектру двусторонних отношений. Этому способствуют регулярные встречи на высоком уровне, межпарламентские контакты, активные взаимодействия по линии министерств и ведомств. Успешно функционирует Межправительственная Комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, предусматривающая взаимодействие в таких сферах, как торговля, энергетика, транзит и транспорт, информационно-коммуникационные технологии, сельское хозяйство, образование и туризм", - сказал Атамогланов.

Он также подчеркнул активное развитие сотрудничества между научными учреждениями двух стран.

"На регулярной основе проводится обмен студентами двух стран для прохождения обучения и научной стажировки в образовательных учреждениях. Существует Центр имени Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева при Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева, Центр казахского языка, истории и культуры имени Абая Кунанбаева при Бакинском государственном университете", - сказал посол.