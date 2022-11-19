Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает Day.Az.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
7 ноября
|
1,7
|
14 ноября
|
1,7
|
8 ноября
|
1,7
|
15 ноября
|
1,7
|
9 ноября
|
1,7
|
16 ноября
|
1,7
|
10 ноября
|
1,7
|
17 ноября
|
1,7
|
11 ноября
|
1,7
|
18 ноября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0091 маната. Средневзвешенный курс вырос на 0,0551 маната и составил 1,7583 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
7 ноября
|
1,6926
|
14 ноября
|
1,7531
|
8 ноября
|
1,6926
|
15 ноября
|
1,7545
|
9 ноября
|
1,6926
|
16 ноября
|
1,7586
|
10 ноября
|
1,7052
|
17 ноября
|
1,7632
|
11 ноября
|
1,7329
|
18 ноября
|
1,7622
|
Средний курс за неделю
|
1,7032
|
Средний курс за неделю
|
1,7583
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс вырос на 0,0003 маната и составил 0,0279 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
7 ноября
|
0,0274
|
14 ноября
|
0,0280
|
8 ноября
|
0,0274
|
15 ноября
|
0,0279
|
9 ноября
|
0,0274
|
16 ноября
|
0,0276
|
10 ноября
|
0,0277
|
17 ноября
|
0,0281
|
11 ноября
|
0,0280
|
18 ноября
|
0,0281
|
Средний курс за неделю
|
0,0276
|
Средний курс за неделю
|
0,0279
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире снизился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0002 маната и составил 0,0914 маната за турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
7 ноября
|
0,0916
|
14 ноября
|
0,0915
|
8 ноября
|
0,0916
|
15 ноября
|
0,0914
|
9 ноября
|
0,0916
|
16 ноября
|
0,0914
|
10 ноября
|
0,0914
|
17 ноября
|
0,0913
|
11 ноября
|
0,0918
|
18 ноября
|
0,0914
|
Средний курс за неделю
|
0,0916
|
Средний курс за неделю
|
0,0914
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