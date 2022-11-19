Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
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По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает Day.Az.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

7 ноября

1,7

14 ноября

1,7

8 ноября

1,7

15 ноября

1,7

9 ноября

1,7

16 ноября

1,7

10 ноября

1,7

17 ноября

1,7

11 ноября

1,7

18 ноября

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0091 маната. Средневзвешенный курс вырос на 0,0551 маната и составил 1,7583 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

7 ноября

1,6926

14 ноября

1,7531

8 ноября

1,6926

15 ноября

1,7545

9 ноября

1,6926

16 ноября

1,7586

10 ноября

1,7052

17 ноября

1,7632

11 ноября

1,7329

18 ноября

1,7622

Средний курс за неделю

1,7032

Средний курс за неделю

1,7583

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс вырос на 0,0003 маната и составил 0,0279 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

7 ноября

0,0274

14 ноября

0,0280

8 ноября

0,0274

15 ноября

0,0279

9 ноября

0,0274

16 ноября

0,0276

10 ноября

0,0277

17 ноября

0,0281

11 ноября

0,0280

18 ноября

0,0281

Средний курс за неделю

0,0276

Средний курс за неделю

0,0279

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире снизился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0002 маната и составил 0,0914 маната за турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

7 ноября

0,0916

14 ноября

0,0915

8 ноября

0,0916

15 ноября

0,0914

9 ноября

0,0916

16 ноября

0,0914

10 ноября

0,0914

17 ноября

0,0913

11 ноября

0,0918

18 ноября

0,0914

Средний курс за неделю

0,0916

Средний курс за неделю

0,0914