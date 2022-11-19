В начале 2023 года в Азербайджане планируется выпуск "зеленых" облигаций.

Как передает Day.Az, об этом сказал, отвечая на вопрос Trend, специалист по инвестициям Азиатского банка развития Санан Шабанов.

По его словам, на сегодняшний день ведутся переговоры с 3-4 компаниями в этом направлении.

"Отмечу, что это компании частного сектора с азербайджанским капиталом. Мы видим рост интереса в этом направлении и ожидаем, что число участников тоже возрастет", - добавил Шабанов.