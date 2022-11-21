У Азербайджана большие перспективы для развития возобновляемой энергетики

Источник: Агентство международной информации Trend

Азербайджан находится в уникальном положении для внедрения возобновляемых источников энергии в свой энергетический баланс.

Об этом сказал в понедельник Trend секретарь Группы экспертов по возобновляемым источникам энергии (GERE) Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) Джанлука Самбучини, передает Day.Az.

Самбучини отметил, что у страны большие перспективы для развития возобновляемой энергетики, несмотря на влияние на экономику COVID-19 и энергетического кризиса.

"В целом перед Азербайджаном поставлена ​​цель увеличить долю возобновляемой энергетики в установленной мощности электроэнергии до 24 процентов в 2026 году и 30 процентов в 2030 году. Для достижения этих целей в последнее время реализовано множество проектов. Например, введены в эксплуатацию новые электростанции, в том числе мегапроекты, которые имеют решающее значение для трансформации энергосистемы Азербайджана для увеличения потребления возобновляемой энергии и превращения в экспортера этого вида энергии", - добавил он.