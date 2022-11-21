Генплан "умного города" Зангилан будет представлен в следующем году

В мае 2023 года планируется представить правительству Азербайджана генеральный план "умного города" Зангилан.

Об этом сказал в понедельник руководитель проекта "умного села" Агалы Донхван Ли в ходе первой панельной сессии на тему "Цифровизация государственных услуг и устойчивое проживание", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, этот проект охватывает внедрение цифровых технологий в сектора транспорта, пожарной и других государственных служб.

"Будет создан интегрированный центр управления транспортной системой города, парковками, автобусными остановками, в областях предупреждения о стихийных бедствиях, охраны правопорядка. Также проект охватывает сектор сельского хозяйства. Мы планируем провести в связи с этим ряд встреч между экспертами и представителями госструктур Азербайджана и Кореи", - добавил Донхван Ли.