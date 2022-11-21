ВТБ (Азербайджан) в честь своего 13-ого Дня рождения улучшает условия по кредитам наличным, снижая ставку на 0,99% п.п. - до 13%.

Кредиты наличными в ВТБ (Азербайджан) доступны от 300 до 40 тысяч манатов на срок от 6 до 60 месяцев. Банк не взимает с клиента комиссию за сопровождение договора. В рамках программы рефинансирования можно объединить в один несколько кредитов других банков и погасить по ним задолженность, а также получить дополнительные денежные средства. Минимальная ставка - 13% - будет действовать при оформлении кредитов с 21 до 25 ноября.

Потребительские кредиты являются одним из самых востребованных продуктов у населения в республике. Портфель банка в данном сегменте с начала года вырос на 27%, достигнув на конец октября 68 млн манатов.

"В этом году клиенты ВТБ в Азербайджане сохраняют стабильную кредитную активность, несмотря на рост ключевой ставки регулятора. За десять месяцев заемщики оформили свыше 8 тысяч кредитов наличными на сумму более 40 млн манатов, что уже превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Мы ожидаем увеличение темпов прироста в четвертом квартале за счет традиционной активности населения перед Новым Годом и улучшения условий кредитования. Чтобы клиенты могли заранее подготовиться к предпраздничным покупкам, в ноябре мы запускаем для них сниженную ставку по кредитам - всего 13%", - заявил член правления, директор департамента развития розничного бизнеса ВТБ (Азербайджан) Евгений Бородин.

Клиенты ВТБ (Азербайджан), которые в этот период оформят потребительский кредит, также смогут участвовать в кредитной акции банка и получат возможность выиграть ценные призы.

Оформить потребительский кредит можно дистанционно на сайте банка, в отделениях или через контакт-центр, позвонив по номеру 986. Новым клиентам для перечисления кредитных средств доступен выпуск банковской карты, которая будет доставлена по любому удобному адресу в пределах города Баку и Абшеронского полуострова.