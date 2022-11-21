Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования местного производства

Фонд развития предпринимательства Азербайджана, одной из главных целей которого является стимулирование местного производства и бизнеса, предоставил льготный кредит ООО "V-VVV".

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Twitter.

"В рамках мер поддержки местного производства Фонд развития предпринимательства предоставил ООО "V-VVV" льготный кредит в размере 200 тысяч манатов по проекту производства салфеток. Одним из приоритетных направлений поддержки предпринимателей является превращение малого и среднего бизнеса в ведущий фактор экономики", - говорится в публикации.