Азербайджан рассматривает варианты реализации проекта “зеленого” энергетического коридора с Европой

Азербайджан рассматривает несколько вариантов реализации проекта экспорта "зеленой" электроэнергии в Европу.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом в интервью журналу LGP News сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов.

По его словам, согласно подписанному 18 июля 2022 года соглашению о расширении энергетического сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, предусматривается создание новых маршрутов для экспорта "зеленой" энергии, то есть "зеленого" электричества в Европу.

"В дополнение к Южному газовому коридору (ЮГК) мы будем развивать "зеленый" энергетический коридор, соединяющий Азербайджан с Европой. Есть два действенных способа реализовать это: через материковую часть Азербайджана, Зангезурский коридор и Нахчыван из Азербайджана в Турцию и Европу, и по черноморскому подводному кабелю через Грузию, Румынию и Венгрию", - сказал замминистра.

Солтанов подчеркнул, что на данный момент Азербайджан работает над каналами экспорта новых объемов "зеленой" электроэнергии благодаря идущим разработкам в области оффшорной ветроэнергетики и, возможно, водорода.