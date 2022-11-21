Микаил Джаббаров назвал объем инвестиций частного сектора в основной капитал

В январе-октябре этого года инвестиции частного сектора в основной капитал, за исключением Азербайджанской международной операционной компании, выросли на 11,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 3,082 миллиарда манатов.

Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В январе - октябре 2022 года инвестиции в основной капитал составили 11,774 миллиарда манатов, что на 8,2 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года. В инвестициях в ненефтегазовый и строительно-монтажный секторы наблюдается высокая динамика", - говорится в публикации.