Азербайджан и Грузия приступили к разработке крупного газового проекта

Власти Грузии при партнерстве с Азербайджаном приступили к разработке проекта по строительству терминала для сжиженного газа для его последующего экспорта в страны Евросоюза, реализация которого была заморожена в 2015 году.

Об этом в понедельник заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития республики Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вам известно, что у Грузии и Азербайджана вместе с Румынией и Венгрией был начат проект еще в 2015 году, который подразумевал поставку газа Каспийского моря для Европы через Грузию так, что на нашей территории газ сжижался бы, а затем отправлялся бы в Румынию. Этот проект, к сожалению, был приостановлен - сказал Давиташвили - Однако исходя из текущих событий, когда Европа особенно заинтересована в альтернативных источниках подачи газа, все говорят о диверсификации энергопоставок, этот проект приобрел особую актуальность в этом году".