https://news.day.az/economy/1513203.html Центробанк Азербайджана аннулировал лицензию страхового агента
Центробанк Азербайджана аннулировал лицензию страхового агента
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) аннулировал лицензию физического лица на деятельность в качестве страхового агента.
Об этом сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на ЦБА.
В информации регулятора отмечается, что решение об аннулировании лицензии, выданной Гасанову Гошгару Алсамид оглу, принято в соответствии с законом Азербайджана "О страховой деятельности".
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