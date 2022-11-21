Центробанк Азербайджана аннулировал лицензию страхового агента

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) аннулировал лицензию физического лица на деятельность в качестве страхового агента.

Об этом сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на ЦБА.

В информации регулятора отмечается, что решение об аннулировании лицензии, выданной Гасанову Гошгару Алсамид оглу, принято в соответствии с законом Азербайджана "О страховой деятельности".