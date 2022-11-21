https://news.day.az/economy/1513230.html Азербайджан и Кыргызстан обсудили вопросы взаимых инвестиций
Азербайджан и Кыргызстан обсудили вопросы взаимых инвестиций
Бизнес-круги Азербайджана и Кыргызстана обсудили вопросы укрепления связей и наращивания объема взаимных инвестиций.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), об этом было сказано на встрече между руководителем AZPROMO Юсифом Абдуллаевым и директором Национального агентства по инвестициям при Президенте Кыргызстана Умбриэлем Темиралиевым.
Руководитель AZPROMO Юсиф Абдуллаев проинформировал о деятельности и целях агентства, благоприятном предпринимательском и инвестиционном климате в Азербайджане, реализуемых проектах, а также отметил возможности развития сотрудничества между двумя агентствами.
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