«Азерэнержи» готово к осенне-зимнему сезону

В рамках подготовки к осенне-зимнему сезону 2022-2023 годов на предприятиях ОАО "Азерэнержи" были реализованы соответствующие мероприятия, передает во вторник Day.Az со ссылкой на "Азерэнержи".

"Обеспечение страны бесперебойной электроэнергией, расширение экспортных возможностей, выполнение плановых заданий по производству и передаче энергии, открытие энергетических предприятий и минимизация количества отказов являются основными задачами энергетиков. С этой целью на предприятиях проводились плановые ремонтные, ремонтно-восстановительные и реконструкционные работы. Обеспечен необходимый запас топлива. Кроме того, техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования проводилось качественно в соответствии с установленными нормами. Приняты важные меры по улучшению технических показателей на электростанциях", - сказали в компании.

Как сообщается, после оценки выполненных ремонтных работ было принято решение о выдаче "Паспорта готовности" предприятиям к осенне-зимнему сезону 2022-2023 годов Комиссией по реализации соответствующего Плана мероприятий, созданной в ОАО "Азерэнержи".