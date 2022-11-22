Казахстан и Азербайджан будут наращивать сотрудничестве в нефтяной индустрии

Казахстан заинтересован в наращивании объемов транспортировки нефти через Азербайджан.

Как передает Day.Az во вторник со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сказал зампредседателя правления АО "НК "КазМунайГаз" по экономике и финансам Даурен Карабаев.

"Сейчас у нас идут переговоры, поскольку между "КазМунайГазом" и азербайджанской SOCAR подписано соглашение на пять лет по транспортировке 1,5 миллиона тонн нефти через трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Осталось только определить, какая из казахстанских нефтедобывающих компаний будет транспортировать эти объемы. Ожидаем, что объемы в будущем будут наращиваться, так как не только мы, но и Азербайджан в этом заинтересован", - сказал Карабаев.

Напомним, что ранее премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил, что Казахстан начнет транспортировку 1,5 миллиона тонн нефти через Азербайджан в начале 2023 года.

"Через Баку - Тбилиси - Джейхан у нас сейчас есть договоренность с 1 января следующего года грузить 1,5 миллиона тонн нефти в этом направлении. И прорабатывается дальнейшее увеличение до 6-6,5 миллиона тонн. По железнодорожным возможностям сейчас ТШО закупило, удвоило количество вагонов-цистерн и уже начаты пилотные отгрузки по железной дороге в сторону Батуми и Узбекистана", - сказал Смаилов.