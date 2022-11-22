Европе требуется больше азербайджанского газа

Необходимо увеличить поставки газа из Азербайджана в Европу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на TRTHaber, об этом заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер во вторник в ходе 12-го энергетического саммита в Анталье.

Шредер отметил, что есть договоренность об увеличении пропускной способности Южного газового коридора примерно до 31 млрд кубометров в долгосрочной перспективе, но для этих инвестиций требуются воля и усилия всех заинтересованных сторон.

"С 2020 года была проделана большая работа по доставке природного газа в Европу из Азербайджана. Увеличение пропускной способности трубопровода имеет большое значение для укрепления роли Турции как энергетического узла", - сказал он.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.