В Азербайджане аннулируется одна из госпошлин

Ставки государственных пошлин за регистрацию ценных бумаг (исключая случаи регистрации в порядке приватизации) и включение в государственный реестр снижаются.

Как сообщает Day.Az, это отражено в изменении, предлагаемом в закон "О государственной пошлине" и обсуждаемом на сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно изменению, сокращается количество действий, за которые взимается госпошлина. Так, предлагается отменить 1500 манатов, взимаемые за государственную регистрацию эмиссии депозитных сертификатов, и пошлину в 2 маната, взимаемую для внесения чеков (для каждой чековой книжки) в государственный реестр.