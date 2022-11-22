Назван размер кредитного портфеля одного из крупнейших банков Азербайджана

Кредитный портфель азербайджанского PASHA Bank по итогам первого полугодия 2022 года составил более 2,587 миллиарда манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник на пресс-конференции, посвященной итогам первого полугодия 2022 года, заместитель председателя правления PASHA Bank Бахруз Нагиев.

По его словам, 48,2 процента, или 1,247 миллиарда манатов приходятся на долю коммерческого сектора.

"13,7 процента (354,219 миллиона манатов) приходятся на долю физических лиц, 12,2 процента (316,389 миллиона манатов) - на долю сектора производства, девять процентов (232,447 миллиона манатов) - строительного сектора, а 16,9 процента (436,981) - на сектора транспорта и коммуникаций, сельское хозяйство, НБКО, горнодобывающую промышленность и другие", - сказал он.

Нагиев подчеркнул, что доля кредитов в общем портфеле активов банка составляет 33,6 процента.