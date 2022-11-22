В Азербайджане предлагаются изменения в проект госбюджета-2023

Предлагаются изменения в законопроект "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год".

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра финансов Азер Байрамов на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству во время обсуждений во втором чтении законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год".

Он отметил, что рекомендуется учесть в законопроекте сокращение бюджета Нахчыванской Автономной Республики на 31,1 миллиона манатов, увеличение доходов собственного бюджета Нахчыванской Автономной Республики на 20 миллионов манатов, выделение дополнительно 11,1 миллиона манатов на содержание Нахчыванского Главного управления Службы государственной безопасности, 4,1 миллиона манатов - на содержание Милли Меджлиса, 15,9 миллиона манатов - на необходимые расходы, связанные с посольствами страны в Израиле, Албании, Кении и представительством в Палестине и учесть покрытие расходов в рамках международных организаций.

Замминистра отметил, что изменения соответствуют бюджетным нормам.