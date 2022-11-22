Зангезурский коридор увеличит транзитный потенциал Азербайджана

Зангезурский коридор может увеличить транзитный потенциал Азербайджана, сказал в интервью российским СМИ председатель правления ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшан Рустамов, передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, этот коридор более короткий, имеет более выгодный выход в Европу.

Говоря о других проектах на освобожденных территориях Азербайджана, Рустамов сказал, что строительные работы железной дороги Горадиз - Агбенд общей протяженностью 110,4 километра на сегодняшний день выполнены на 38 процентов, а проектирование - на 78 процентов.

"По другому проекту, а именно Барда - Агдам протяженностью 47,1 километра, на данный момент 90 процентов проектировочных и 58 процентов строительных работ завершено. Планируем полностью сдать эти проекты в 2023-2024 годах", - сказал он.