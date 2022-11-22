Импорт риса из этой страны освобожден от ввозной таможенной пошлины

Импорт из Пакистана риса производства этой страны освобожден от таможенной пошлины.

Как сообщает во вторник Day.Az, постановление в связи с этим принято Кабинетом министров Азербайджана.

Согласно постановлению, местный рис, импортируемый из Исламской Республики Пакистан, до 31.12.2027 года освобождается от таможенной пошлины на импорт.