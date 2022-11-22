https://news.day.az/economy/1513477.html Импорт риса из этой страны освобожден от ввозной таможенной пошлины
Импорт риса из этой страны освобожден от ввозной таможенной пошлины
Импорт из Пакистана риса производства этой страны освобожден от таможенной пошлины.
Как сообщает во вторник Day.Az, постановление в связи с этим принято Кабинетом министров Азербайджана.
Согласно постановлению, местный рис, импортируемый из Исламской Республики Пакистан, до 31.12.2027 года освобождается от таможенной пошлины на импорт.
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