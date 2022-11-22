Утвержден устав Агентства геологической разведки Азербайджана

Кабинет министров Азербайджана принял постановление об утверждении Устава юридического лица публичного права "Агентство геологической разведки".

Как сообщает во вторник Day.Az, согласно постановлению, изменение в него может быть внесено в соответствии с пунктом 2.6-1 "Положения о порядке подготовки и принятия нормативных правовых актов органов исполнительной власти", утвержденного указом №772 Президента Азербайджанской Республики от 24 августа 2002 года.

Устав юридического лица публичного права "Агентство геологической разведки"