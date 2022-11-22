https://news.day.az/economy/1513479.html Утвержден устав Агентства геологической разведки Азербайджана
Утвержден устав Агентства геологической разведки Азербайджана
Кабинет министров Азербайджана принял постановление об утверждении Устава юридического лица публичного права "Агентство геологической разведки".
Как сообщает во вторник Day.Az, согласно постановлению, изменение в него может быть внесено в соответствии с пунктом 2.6-1 "Положения о порядке подготовки и принятия нормативных правовых актов органов исполнительной власти", утвержденного указом №772 Президента Азербайджанской Республики от 24 августа 2002 года.
Устав юридического лица публичного права "Агентство геологической разведки"
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