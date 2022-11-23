В сентябре рост цен в мире достиг исторических максимумов

В Австрии инфляция ускорилась до 10,5 процента - максимум с 1952 года. В Бельгии рост цен достиг 11,3 процента - максимальное значение с 1975 года. В Великобритании, Дании и на Мальте инфляция вернулась на 40 лет назад и составила 10,1 процента, 10 процентов и 7,4 процента.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, в Италии, Марокко, Королевстве Тонга, Норвегии, Тунисе, Финляндии темп роста цен вернулся к показателям второй половины 1980-х годов.

В сентябре с наибольшей инфляцией с начала 1990-х годов столкнулись Австралия (7,3 %), Аргентина (83 %), Португалия (9,3 %), Сенегал (11,9 %), Хорватия (12,8 %), Чехия (18 %), Швеция (10,8 %).

11 государств, в том числе Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Турция, вернулись к темпам роста цен второй половины 1990-х годов.

Самую высокую инфляцию с 2010-х годов фиксировали 16 стран, в том числе Азербайджан, Египет, Казахстан, Кения, Сербия, Украина, Япония. Коронавирусных максимумов достигли Вьетнам (3,9 процента), ДРК (9,05 процента), Китай (2,8 процента), Саудовская Аравия (3,1 процента), Уругвай (10 процентов).

В сентябре годовая инфляция в 69 странах мира достигла многолетних максимумов. Самым "инфляционным" регионом стала Европа - темпы роста цен находятся на пике в 27 странах данного региона. Это подтверждают расчеты РИА Новости, которые основаны на информации национальных статистических служб.

Для исследования использовались данные статистики 193 государств - членов ООН. В финальной подборке оказались 155 стран из семи регионов мира - Азия, Африка к югу от Сахары, Ближний Восток, Европа, Океания, Северная Африка, Северная и Южная Америки.

В сентябре рост цен достиг исторических максимумов в трех странах Европы - Боснии и Герцеговине (17,3 процента), Германии (10 процентов), Нидерландах (14,5 процента), а также на Шри-Ланке (73,7 процента).