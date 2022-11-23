ЕБРР ожидает уверенного роста экономики Азербайджана

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует рост экономики Азербайджана по итогам 2022 года на уровне 4,5 процента.

Об этом, как сообщает в среду Day.Az, говорится в отчете "Transition Report 2022-23" ЕБРР.

Также банк прогнозирует, что среднегодовая инфляция в Азербайджане составит 12,2 процента.

"Экономический рост Азербайджана выше, чем прогнозировалось ранее. Рост ВВП на 5,6 процента по итогам 10 месяцев 2022 года и 5,8 процента по итогам 2021 года создали предпосылку к пересмотру прогноза. Цены на энергоносители и спрос на азербайджанский газ останутся высокими в краткосрочной перспективе, что поддержит общую экономическую ситуацию. Мы ожидаем уверенного роста ВВП в 4,5 процента в 2022 году, однако по итогам следующего года может наблюдаться некоторое замедление до 2,5 процента. Основные риски для экономики связаны с инфляцией, возможным падением цен на энергоносители. Кроме того, в ближайшие годы Азербайджан может извлечь выгоду от инвестиций в газовую отрасль, так как страны ЕС диверсифицируют поставки", - говорится в отчете ЕБРР.