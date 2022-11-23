Назван объем выданных женщинам-предпринимателям в Азербайджане льготных кредитов

В январе-октябре 2022 года 173 женщинам-предпринимателям выдано льготных кредитов на сумму более шести миллионов манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду руководитель отдела по работе с партнерами Фонда развития предпринимательства Азербайджана Исмаил Гусейнов в ходе панельной сессии на тему "Сотрудничество государственных органов и частного сектора в переходе к цифровизации и новому качеству в экономике" в рамках V форума "Новые возможности: "Зеленый свет" для женщин-предпринимателей", посвященном Глобальной неделе предпринимательства.

Он отметил, что в целом в январе-октябре 2022 года Фондом развития предпринимательства Азербайджана выданы льготные кредиты на сумму 105,6 миллиона манатов, что на 44,3 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Гусейнов подчеркнул, что в целом в 2022 году Фонд планирует предоставить субъектам бизнеса в Азербайджане льготных кредитов на общую сумму 140 миллионов манатов.