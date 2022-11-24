Коридор процентных ставок, определенный ЦБ, создает дополнительные возможности для коммерческих банков
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Коридор процентных ставок, определенный Центральным банком Азербайджана, создает дополнительные возможности для коммерческих банков.

Об этом сказал в четверг исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации Вюсал Гасымлы на открытии VI Международного банковского форума, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, решения ЦБА по учетной ставке положительно влияют на рынок.

"Регулятор сигнализирует о сдерживании инфляции путем повышения процентных ставок. В настоящее время уровень капитализации и ликвидности банковского сектора, который составляет значительную часть финансового сектора Азербайджана, превышает норму в два раза. Наш прогноз заключается в том, что в банковском секторе будет быстрый рост", - отметил Гасымлы.