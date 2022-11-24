Внедрение элементов стратегии кибербезопасности финсектора начнется в 2023 г.

Внедрение элементов стратегии кибербезопасности финансового сектора начнется уже в 2023 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в четверг сказал журналистам гендиректор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Фарид Османов.

По его словам, ЦБА до конца 2022 года планирует завершить разработку предварительной версии стратегии кибербезопасности финансового сектора.

"Вопросы обеспечения кибербезопасности находятся в центре внимания. Стратегия будет рассчитана на три года", - сказал Османов.

Гендиректор подчеркнул, что ЦБА в настоящее время продолжает консультации по вопросу внедрения цифрового маната.

"Центральный банк Азербайджана в этом вопросе сотрудничает с Международным валютным фондом (IFC). Также необходимо оценить, как внедрение цифрового маната повлияет на инфляцию", - сказал он.

Османов отметил также, что подготовлены предложения по внесению изменений в закон "О Центральном банке".

"Данные изменения предусматривают наделение банка полномочиями оказывать поддержку финтехам", - добавил он.