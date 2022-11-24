Состоялось заседание Экономического совета Азербайджана

Под председательством премьер-министра Азербайджана, председателя Экономического совета Али Асадова 24 ноября состоялось очередное заседание Экономического совета.

Как передает в четверг Day.Az, об этом сообщили в Кабинете министров.

На заседании, исходя из "Национальных приоритетов социально-экономического развития Азербайджана - 2030", были обсуждены проекты изменений в законодательство, направленных на стимулирование сектора информационно-коммуникационных технологий, в том числе программы научных исследований и подготовки кадров, а также изменения в законодательство о технопарках, налогах, социальной защите, таможне, миграции, последние изменения в законопроект о внесении изменений в Миграционный кодекс, вопросы монетарной политики и развития межбанковского рынка.

На заседании были заслушаны доклады министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева, начальника Государственной миграционной службы Вусала Гусейнова, председателя Центрального банка Талеха Казымова и председателя правления ЗАО "Аграркредит" Мамеда Мусаева.

По итогам заседания были приняты решения по обсуждаемым вопросам и даны поручения соответствующим структурам.