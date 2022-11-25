Возросло число резидентов Гаджигабульского промышленного квартала

ООО "Absheron Trending", ООО "AR Metiz" и ООО "LV Shipping Caspian" присвоен статус резидентов Гаджигабульского промышленного квартала.

Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

На предприятиях инвестиционной стоимостью более шести миллионов манатов планируется создать 115 рабочих мест, говорится в публикации.

Отметим, что в настоящее время в Гаджигабульском промышленном квартале действуют 13 резидентов.