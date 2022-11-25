https://news.day.az/economy/1514207.html Возросло число резидентов Гаджигабульского промышленного квартала - Микаил Джаббаров - ФОТО
Возросло число резидентов Гаджигабульского промышленного квартала - Микаил Джаббаров - ФОТО
ООО "Absheron Trending", ООО "AR Metiz" и ООО "LV Shipping Caspian" присвоен статус резидентов Гаджигабульского промышленного квартала.
Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
На предприятиях инвестиционной стоимостью более шести миллионов манатов планируется создать 115 рабочих мест, говорится в публикации.
Отметим, что в настоящее время в Гаджигабульском промышленном квартале действуют 13 резидентов.
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