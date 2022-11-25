Азербайджанский рынок интересен для российских предпринимателей

В рамках проекта минпромторга России "Час с Торгпредом" состоялась видеоконференция торгпредства России в Азербайджане с представителями бизнеса Хабаровского края РФ.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на торговое представительство России в Азербайджане, особое внимание было уделено участию в профильных выставочных мероприятиях, проходящих в Азербайджане, а также работе с азербайджанскими дистрибьюторами.

В рамках конференции торговый представитель РФ в Азербайджане Руслан Мирсаяпов представил актуальную информацию о таможенных, логистических, финансовых аспектах выхода на азербайджанский рынок, потребностях азербайджанских потребителей и бизнеса в текущей экономической ситуации, возможностях торгпредства по поддержке экспортной деятельности российских предприятий, ответил на вопросы хабаровских предпринимателей.

В ходе встречи директор центра поддержки экспорта Хабаровского края Анастасия Молокова рассказала о внешнеторговом сотрудничестве региона с Азербайджаном, возможностях хабаровских компаний по расширению ассортимента и наращиванию объема экспортных поставок.

Отметим, что в мероприятии приняли участие представители семи предприятий Хабаровского края, осуществляющих деятельность в деревообрабатывающей, пищевой, автомобильной, фармацевтической и целлюлозной промышленности, сфере туризма.