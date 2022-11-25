https://news.day.az/economy/1514257.html Включение в пакет ОМС тех или иных заболеваний должно рассматриваться соответствующими ведомствами - Самир Шарифов
Включение в пакет ОМС тех или иных заболеваний должно рассматриваться соответствующими ведомствами - Самир Шарифов
Вопрос о включении лечения тех или иных заболеваний в пакет обязательного медицинского страхования (ОМС) должен рассматриваться в первую очередь соответствующими ведомствами.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждения госбюджета-2023 на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).
Отметим, что в ходе обсуждений госбюджета депутаты предложили включить в пакет ОМС онкологические и другие заболевания.
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