Включение в пакет ОМС тех или иных заболеваний должно рассматриваться соответствующими ведомствами

Вопрос о включении лечения тех или иных заболеваний в пакет обязательного медицинского страхования (ОМС) должен рассматриваться в первую очередь соответствующими ведомствами.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждения госбюджета-2023 на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Отметим, что в ходе обсуждений госбюджета депутаты предложили включить в пакет ОМС онкологические и другие заболевания.

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