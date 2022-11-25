В Азербайджане разработают решение по выдаче кредитов через банкоматы

Азербайджанская ИТ-компания SINAM и азербайджанский офис литовской компании BS/2 подписали меморандум о партнерстве.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, документ подписали руководитель азербайджанского офиса BS/2 Ильгар Хасанов и президент азербайджанской ИТ-компании SINAM Эльчин Алиев.

В рамках этого сотрудничества планируется разработать и интегрировать в ATM-банкоматы решение, которое позволит оформлять и выдавать через банкоматы кредиты.