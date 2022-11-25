Будут сокращены дотации, выделяемые Нахчывану из госбюджета на 2023 г.

В государственный бюджет Азербайджана на 2023 год внесен ряд изменений.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждения госбюджета-2023 на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Он отметил, что дотации, выделяемые Нахчывану из госбюджета на следующий год, будут сокращены на 31,1 миллиона манатов.

Шарифов отметил, что часть этих средств будет направлена на цели открытия новых посольств Азербайджана и обеспечение их деятельности, привлечение юридических консультантов для защиты интересов Азербайджана в международной деятельности, повышение безопасности посольств, 4,1 миллиона манатов - на расходы Милли Меджлиса, 11,1 миллиона манатов - на вспомогательный раздел в расходах на оборону и национальную безопасность.

По словам Шарифова, Главное управление Службы государственной безопасности Нахчывана будет финансироваться из центральных расходов государственного бюджета.

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