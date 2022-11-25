https://news.day.az/economy/1514342.html Важное новшество в связи с возвратом НДС
Важное новшество в связи с возвратом НДС
В Азербайджане введен в эксплуатацию портал по возврату части НДС за покупку жилых и нежилых площадей в безналичной форме.
Об этом в пятницу Day.Az сообщили в Государственной налоговой службе Азербайджана.
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