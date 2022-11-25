Важное новшество в связи с возвратом НДС

В Азербайджане введен в эксплуатацию портал по возврату части НДС за покупку жилых и нежилых площадей в безналичной форме.

Об этом в пятницу Day.Az сообщили в Государственной налоговой службе Азербайджана.

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