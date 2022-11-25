Источник: Агентство международной информации Trend

Азербайджан уже является региональным транспортным хабом по двум причинам.

Об этом в пятницу сказал Trend участник состоявшейся в Университете ADA международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика", доцент Высшей школы безопасности и экономики, член Болгарской ассоциации промышленного капитала Теодор Дечев, передает Day.Az.

"Первая причина - это пандемия коронавируса, при которой выросло значение маршрутов Актау-Баку и Туркменбаши-Баку, а вторая - это ситуация в Украине, когда Северный маршрут просто вышел из употребления. Сейчас никто не пользуется Северным коридором, поскольку выход кораблей из российских портов никем не оперируется. По этой причине грузопоток сам перенаправился в Азербайджан и в такой ситуации азербайджанское руководство очень мудро и очень адекватно отреагировало на данные изменения", - сказал Дечев.

Он отметил, что коридор Запад-Восток, который сейчас называют Средним маршрутом, пересекается с коридором Север-Юг и это уже делает Азербайджан транспортным хабом.