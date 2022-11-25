Пропускная способность Среднего коридора значительно увеличится

Реализация мероприятий дорожной карты позволит увеличить пропускную способность Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) до 10 миллионов тонн в год к 2025 году.

Как передает передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев в пятницу в ходе министерской встречи в Актау.

По словам Ускенбаева, при резком увеличении объемов грузоперевозок были выявлены "узкие места" на маршруте. В связи с этим между заинтересованными сторонами было инициировано создание дорожной карты для одновременного устранения "узких мест" и развития ТМТМ, или так называемого Среднего коридора, на 2022-2027 годы.

В настоящее время Казахстан развивает железнодорожную и портовую инфраструктуру, а также проводит дноуглубительные работы в портовых водах для достижения увеличения пропускной способности коридора, отметил он.

"Мы решаем вопросы пополнения контейнерного парка и нашего флота судов, а также упрощения процедур пересечения границы. Казахстан приступил к строительству второго пути на железной дороге Достык-Мойинти протяженностью 836 километров. Также были проработаны вопросы открытия третьего пограничного перехода на границе между Казахстаном и Китаем и строительства новой железнодорожной линии Бахты-Аягоз. В настоящее время разрабатывается технико-экономическое обоснование проекта. Предусмотрено, что 80 процентов средств будет предоставлено Евразийским банком развития, а остальные 20 процентов - "Қазақстан темір жолы" (Казахстанские железные дороги)", - добавил министр.