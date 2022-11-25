Объем поставок через Бакинский порт увеличился

Азербайджан намерен стать связующим звеном между Европой и Азией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу генеральный директор Бакинского международного морского торгового порта Талех Зиядов на конференции на тему "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика".

По его словам, в этом контексте важную роль сыграют Алятская свободная экономическая зона и Бакинский международный морской торговый порт.

"Наша стратегия развития направлена на то, чтобы создать устойчивый "зеленый" коридор. За последнее время объем поставок через порт увеличился на 20 процентов", - сказал Зиядов.