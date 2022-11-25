Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования местного производства

Фонд развития предпринимательства Азербайджана, одной из главных целей которого является стимулирование местного производства и бизнеса, предоставил льготный кредит ООО "Şahdağ Süd və Ət".

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Twitter.

"В рамках мер поддержки местного производства Фонд развития предпринимательства предоставил ООО "Şahdağ Süd və Ət" льготный кредит в размере 650 тысяч манатов. Проект, который будет реализован в Хачмазе, позволит создать более 30 новых рабочих мест", - говорится в публикации.