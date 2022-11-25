Азербайджан обладает большим потенциалом для развития как регионального хаба - Латвийская трансатлантическая организация
Азербайджан обладает не только хорошим географическим расположением, но и большим потенциалом для развития в качестве регионального транспортного хаба.
Об этом сказала в пятницу Trend генеральный секретарь Латвийской трансатлантической организации Сигита Струберга, передает Day.Az.
"Азербайджан сосредоточен на создании устойчивой инфраструктуры, то есть инфраструктуры будущего. Конечно, у страны есть огромный потенциал для развития транспортно-логистической сферы. Для Азербайджана открывается очень много возможностей, чтобы стать важным региональным игроком", - сказала Струберга.
По ее словам, создание региональных коридоров важно не только с точки зрения становления хабом, но и для развития самой страны.
"Это создаст больше рабочих мест и других важных социально-экономических аспектов", - отметила Струберга.
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