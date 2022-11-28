Официальный курс маната к мировым валютам на 28 ноября
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Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 28 ноября 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,7608 маната соответственно, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на понедельник:

Валюты

    

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,7608

1 австралийский доллар

AUD

1,137

1 аргентинский песо

ARS

0,0103

1 белорусский рубль

BYN

0,6731

1 бразильский реал

BRL

0,3149

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0993

100 южнокорейских вон

KRW

0,1269

1 чешская крона

CZK

0,0723

100 чилийских песо

CLP

0,1843

1 китайский юань

CNY

0,236

1 датская крона

DKK

0,2368

1 грузинский лари

GEL

0,6297

1 гонконгский доллар

HKD

0,2174

1 индийская рупия

INR

0,0208

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,0487

100 индонезийских рупий

IDR

0,0108

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1621

1 швейцарский франк

CHF

1,7957

1 израильский шекель

ILS

0,4962

1 канадский доллар

CAD

1,2644

1 кувейтский динар

KWD

5,5283

1 казахский тенге

KZT

0,0036

1 кыргызский сом

KGS

0,0201

100 ливанских фунтов

LBP

0,1123

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3791

1 мексиканский песо

MXN

0,0879

1 молдавский лей

MDL

0,0884

1 египетский фунт

EGP

0,0692

1 норвежская крона

NOK

0,1709

100 узбекских сомов

UZS

0,0151

1 польский злотый

PLN

0,3751

1 российский рубль

RUB

0,028

1 сингапурский доллар

SGD

1,2337

1 саудовский риал

SAR

0,4524

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2251

1 турецкая лира

TRY

0,0913

1 тайваньский доллар

TWD

0,0548

1 таджикский сомони

TJS

0,1674

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,046

100 японских йен

JPY

1,2271

1 новозеландский доллар

NZD

1,0559